"Выкупим его после войны". Срна пошутил о возвращении Мудрика в Шахтер
Хорват с чувством юмора
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна высказался о текущей ситуации вингера Михаила Мудрика в стане "Челси" в юмористической ноте.
"Михаил — воспитанник нашей академии, отличный человек, отличный игрок. К сожалению, сейчас в "Челси" он не в хорошем настроении, но у него есть все качества, чтобы быть одним из лучших игроков Премьер-лиги в ближайшие несколько лет. Мудрик несчастлив в "Челси", и мы не можем обвинять его в этом.
"Пенсионеры" сейчас в беспорядке, они не выигрывали больше месяца, и непонятно, откуда придет их следующая победа. Тем временем клуб, к которому мог перейти Мудрик, "Арсенал", на вершине АПЛ. Мы не можем не думать, что Михаил, возможно, хотел бы присоединиться к "канониров".
В конце концов, не беда, после войны "Шахтер" выкупит Мудрика", - сказал Срна в интервью подкасту Football Ramble.
22-летний Мудрик провел за лондонский клуб шесть поединков, но не отметился результативными действиями.
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