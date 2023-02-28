Бабич: После ухода из Кривбасса от украинских клубов предложений не было
Поэтому тренер принял предложение болгарской Фратрии
Фото: ФК Кривбасс
Украинский тренер Александр Бабич рассказал, чем занимался после ухода из "Кривбасса" и почему он
– Чем вы занимались в последние полгода после ухода из "Кривбасса"?
– Сначала я был в Румынии, потом выехал в Болгарию. Начиная с осени прошлого года, помогаю команде "Фратрия".
– Следили за украинской премьер-лигой в первой части текущего сезона?
– Честно говоря, не очень. Немного не успевал по времени.
– Были ли у вас предложения о работе за последние полгода, кроме "Фратрии"?
– От украинских клубов предложений не было. Было предложение из ближнего зарубежья, но недостаточно серьезное. Поэтому я принял решение взять творческую паузу, и в этот момент подвернулся хороший вариант с "Фратрией".
Пока не поступит конкретное амбициозное предложение, буду находиться в Болгарии и помогать строить здесь команду.
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