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Бабич: После ухода из Кривбасса от украинских клубов предложений не было

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Поэтому тренер принял предложение болгарской Фратрии

Бабич: После ухода из Кривбасса от украинских клубов предложений не было

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Украинский тренер Александр Бабич рассказал, чем занимался после ухода из "Кривбасса" и почему он принял предложение болгарской "Фратрии".

– Чем вы занимались в последние полгода после ухода из "Кривбасса"?

– Сначала я был в Румынии, потом выехал в Болгарию. Начиная с осени прошлого года, помогаю команде "Фратрия".

– Следили за украинской премьер-лигой в первой части текущего сезона?

– Честно говоря, не очень. Немного не успевал по времени.

– Были ли у вас предложения о работе за последние полгода, кроме "Фратрии"?

– От украинских клубов предложений не было. Было предложение из ближнего зарубежья, но недостаточно серьезное. Поэтому я принял решение взять творческую паузу, и в этот момент подвернулся хороший вариант с "Фратрией".

Пока не поступит конкретное амбициозное предложение, буду находиться в Болгарии и помогать строить здесь команду.

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В статье: Александр Бабич
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