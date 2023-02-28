Украинец отличился дублем в матче чемпионата Сербии

В чемпионате Сербии состоялся матч 24-го тура между командами "Радник" и "Вождовац". Счет матча – 2:0 в пользу хозяев.

Примечательно, что оба гола в составе победителей забил украинец Тарас Бондаренко. Это его первые мячи в чемпионате Сербии и первый дубль в карьере. Тарас Бондаренко – защитник по амплуа.

В Украине Тарас Бондаренко не выступал на элитном уровне. У него в активе матчи за "Полтаву" и "Авангард" в Первой лиге.