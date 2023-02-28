Отличный дебют. Кривцов попал в сборную тура МЛС
Украинец сразу зарекомендовал себя
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Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов попал в символическую сборную тура МЛС по итогам игрового дня.
Напомним, клуб украинца обыграл "Монреаль" со счетом 2:0.
В своем дебютном матче
От клуба "Интер Майами" в сборную тура МЛС также вошел 25-летний голкипер Дрейк Калландер.
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