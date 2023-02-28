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Отличный дебют. Кривцов попал в сборную тура МЛС

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Украинец сразу зарекомендовал себя

Отличный дебют. Кривцов попал в сборную тура МЛС

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Новина українською

Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов попал в символическую сборную тура МЛС по итогам игрового дня.

Напомним, клуб украинца обыграл "Монреаль" со счетом 2:0.

В своем дебютном матче Кривцову удалось забить гол, а после поединка был назван его лучшим игроком.

От клуба "Интер Майами" в сборную тура МЛС также вошел 25-летний голкипер Дрейк Калландер.

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В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
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