Отличный дебют. Кривцов попал в сборную тура МЛС

Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов попал в символическую сборную тура МЛС по итогам игрового дня.

Напомним, клуб украинца обыграл "Монреаль" со счетом 2:0.

В своем дебютном матче Кривцову удалось забить гол , а после поединка был назван его лучшим игроком.

От клуба "Интер Майами" в сборную тура МЛС также вошел 25-летний голкипер Дрейк Калландер.