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Ребров: Мы сделаем все, чтобы Ярмоленко как можно скорее восстановился

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Украинский тренер - о состоянии здоровья вингера

Ребров: Мы сделаем все, чтобы Ярмоленко как можно скорее восстановился

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о состоянии здоровья Андрея Ярмоленко, который получил травму в матче Суперкубка ОАЭ против "Аль-Шарджа" (0:1).

Из-за повреждения украинский вингер пропустит игру с "Аль-Фуджайрой", которая состоится 2 марта.

"Ярмоленко не сыграет из-за травмы, и мы будем работать над тем, чтобы восстановить его как можно скорее. Некоторые травмы требуют времени, чтобы игрок оправился, и врачи определили дату его возвращения. Мы сделаем все, чтобы он скорее вернулся в команду", – сказал Ребров.

Возвращение Ярмоленко на поле очень важно в контексте сборной Украины, поскольку 20 марта у сине-желтых начинается сбор. На 26-е марта запланирован первый в этом году официальный матч – против команды Англии в рамках отбора к Евро-2024.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
alainclub.ae

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