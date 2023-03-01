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Экс-игрок Арсенала: Мудрик сидит на скамейке Челси. Это говорит о том, что он не игрок Поттера

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Пол Мерсон высказал свое мнение

Экс-игрок Арсенала: Мудрик сидит на скамейке Челси. Это говорит о том, что он не игрок Поттера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Арсенала" и сборной Англии Пол Мерсон высказался об украинском вингере "Челси" Михаиле Мудрике.

"В матче с "Тоттенхэмом" "Челси" выглядел так, словно не забьет гол даже в том случае, если воскресенье будет длиться год.

Мудрик, подписанный за 88 млн фунтов, сидит на скамейке. Это говорит о том, что Михаил – не игрок Грэма Поттера. Если бы это был его игрок, если бы Грэм говорил руководству, что Михаил ему нужен, Поттеру пришлось бы его выпускать", - сказал Мерсон.

22-летний Мудрик принял участие в пяти матчах "Челси" в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями (180 минут игрового времени).

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В статье: Челси (Лондон) Пол Мерсон Михаил Мудрик
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Источник:
Metro

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