Экс-игрок Арсенала: Мудрик сидит на скамейке Челси. Это говорит о том, что он не игрок Поттера

Экс-игрок "Арсенала" и сборной Англии Пол Мерсон высказался об украинском вингере "Челси" Михаиле Мудрике.

"В матче с "Тоттенхэмом" "Челси" выглядел так, словно не забьет гол даже в том случае, если воскресенье будет длиться год.

Мудрик, подписанный за 88 млн фунтов, сидит на скамейке. Это говорит о том, что Михаил – не игрок Грэма Поттера. Если бы это был его игрок, если бы Грэм говорил руководству, что Михаил ему нужен, Поттеру пришлось бы его выпускать", - сказал Мерсон.