Артем Беседин – в стартовом составе Омонии на кубковый матч с АПОЭЛом

На Кипре сегодня, первого марта, состоится ответный матч 1/4-й финала Кубка страны, в котором АПОЭЛ сыграет с "Омонией".

В составе "Омонии" с первых минут появится украинский легионер Артем Беседин. А вот другой украинец Роман Безус начнет матч на скамейке для запасных.

Артем Беседин в этом сезоне отыграл за "Омонию" четыре матча, отдал одну результативную передачу.

В первом матче между этими командами победил АПОЭЛ – 2:1.