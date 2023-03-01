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Артем Беседин – в стартовом составе Омонии на кубковый матч с АПОЭЛом

Наши за границей
(1 голосов)

Роман Безус остался в резерве

Артем Беседин – в стартовом составе Омонии на кубковый матч с АПОЭЛом

Фото: omonoiafc.com.cy

UA-Футбол
Новина українською

На Кипре сегодня, первого марта, состоится ответный матч 1/4-й финала Кубка страны, в котором АПОЭЛ сыграет с "Омонией".

В составе "Омонии" с первых минут появится украинский легионер Артем Беседин. А вот другой украинец Роман Безус начнет матч на скамейке для запасных.

Артем Беседин в этом сезоне отыграл за "Омонию" четыре матча, отдал одну результативную передачу.

В первом матче между этими командами победил АПОЭЛ – 2:1.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин Омония (Никосия)
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