Артем Беседин – в стартовом составе Омонии на кубковый матч с АПОЭЛом
Роман Безус остался в резерве
Фото: omonoiafc.com.cy
На Кипре сегодня, первого марта, состоится ответный матч 1/4-й финала Кубка страны, в котором АПОЭЛ сыграет с "Омонией".
В составе "Омонии" с первых минут появится украинский легионер Артем Беседин. А вот другой украинец Роман Безус начнет матч на скамейке для запасных.
Артем Беседин в этом сезоне отыграл за "Омонию" четыре матча, отдал одну результативную передачу.
В первом матче между этими командами победил АПОЭЛ – 2:1.
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