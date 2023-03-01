Украинец остался в запасе Слована на матч Кубка Чехии
Четвертьфинал против пражской Спарты
В Чехии проходят матчи четвертьфинала национального Кубка. В одной из пар между собой играют "Слован" (Либерец) и "Спарта" (Прага).
Команды объявили стартовые составы на игру. В заявку "Слована" попал украинец Варфоломеев. Он может появиться на поле в результате замены.
Sestava #FCSL pro čtvrtfinále #LIBACS:— FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) March 1, 2023
Kromě zdravotních absencí dnes nejsou k dispozici ani hráči hostující v Liberci ze Sparty. pic.twitter.com/AQLFeR4Crz
Отметим, что в нынешнем сезоне Иван Варфоломеев провел за "Слован" один матч в Кубке Чехии против команды "Фридек". В чемпионате страны украинец принял участие в шести матчах.
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