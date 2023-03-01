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Украинец остался в запасе Слована на матч Кубка Чехии

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Четвертьфинал против пражской Спарты

Украинец остался в запасе Слована на матч Кубка Чехии

UA-Футбол
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В Чехии проходят матчи четвертьфинала национального Кубка. В одной из пар между собой играют "Слован" (Либерец) и "Спарта" (Прага).

Команды объявили стартовые составы на игру. В заявку "Слована" попал украинец Варфоломеев. Он может появиться на поле в результате замены.

Отметим, что в нынешнем сезоне Иван Варфоломеев провел за "Слован" один матч в Кубке Чехии против команды "Фридек". В чемпионате страны украинец принял участие в шести матчах.

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В статье: Слован (Либерец)
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