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Тарас Качараба впервые в этом году выйдет в стартовом составе чешской Славии

Наши за границей
(1 голосов)

На кубковый матч против Вышкова

Тарас Качараба впервые в этом году выйдет в стартовом составе чешской Славии

Фото - ФК Славія / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В Чехии продолжаются матчи 1/4-й финала Кубка страны. В одном из них пражская "Славия" принимает "Вышков".

"Славия" объявила стартовый состав, и в нем нашлось место для украинца Тараса Качарабы. Это первое появление украинского защитника в основном составе своей команды в 2023-м календарном году.

В общей сложности Качараба в этом сезоне отыграл за "Славию" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол.

Матч "Славия" – "Вышков" начнется в 19:00.

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В статье: Тарас Качараба Славия (Прага)
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