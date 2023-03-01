Тарас Качараба впервые в этом году выйдет в стартовом составе чешской Славии
На кубковый матч против Вышкова
Фото - ФК Славія / автор невідомий
В Чехии продолжаются матчи 1/4-й финала Кубка страны. В одном из них пражская "Славия" принимает "Вышков".
"Славия" объявила стартовый состав, и в нем нашлось место для украинца Тараса Качарабы. Это первое появление украинского защитника в основном составе своей команды в 2023-м календарном году.
???? Aleš Mandous in goal after half a year and first start in spring season for Taras Kacharaba! #slavys pic.twitter.com/IaitT0Si34— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) March 1, 2023
В общей сложности Качараба в этом сезоне отыграл за "Славию" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол.
Матч "Славия" – "Вышков" начнется в 19:00.
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