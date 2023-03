Тарас Качараба впервые в этом году выйдет в стартовом составе чешской Славии

В Чехии продолжаются матчи 1/4-й финала Кубка страны. В одном из них пражская "Славия" принимает "Вышков".

"Славия" объявила стартовый состав, и в нем нашлось место для украинца Тараса Качарабы. Это первое появление украинского защитника в основном составе своей команды в 2023-м календарном году.

???? Aleš Mandous in goal after half a year and first start in spring season for Taras Kacharaba! #slavys pic.twitter.com/IaitT0Si34