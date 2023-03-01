Зинченко против Миколенко. Стартовые составы на матч Арсенал - Эвертон
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 1 марта, в Англии состоится перенесенный матч 7 тура, в котором сыграют "Арсенал" и "Эвертон".
В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник Александр Зинченко, в составе "ирисок"" – украинец Виталий Миколенко.
Вашему вниманию стартовые составы команд.
Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
Your Blues to face Arsenal! ????— Everton (@Everton) March 1, 2023
The boss makes one change as Keane comes in for Coady. ????#ARSEVE pic.twitter.com/lVeDZdK6LZ
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) March 1, 2023
We're unchanged from Leicester City ????
COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/NeYnYJMaHN
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