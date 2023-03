Зинченко против Миколенко. Стартовые составы на матч Арсенал - Эвертон

Сегодня, 1 марта, в Англии состоится перенесенный матч 7 тура, в котором сыграют "Арсенал" и "Эвертон".

В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник Александр Зинченко, в составе "ирисок"" – украинец Виталий Миколенко.

Вашему вниманию стартовые составы команд.

Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Your Blues to face Arsenal! ????



The boss makes one change as Keane comes in for Coady. ????#ARSEVE pic.twitter.com/lVeDZdK6LZ