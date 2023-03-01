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Зинченко против Миколенко. Стартовые составы на матч Арсенал - Эвертон

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Стартовые составы команд

Зинченко против Миколенко. Стартовые составы на матч Арсенал - Эвертон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 1 марта, в Англии состоится перенесенный матч 7 тура, в котором сыграют "Арсенал" и "Эвертон".

В стартовом составе "канониров" выйдет украинский защитник Александр Зинченко, в составе "ирисок"" – украинец Виталий Миколенко.

Вашему вниманию стартовые составы команд.

Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Зинченко vs Миколенко. Арсенал – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матча перенесенного 7-го тура АПЛ
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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Александр Зинченко Виталий Миколенко
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