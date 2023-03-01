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Безус забил на 90+8-й минуте Кубка Кипра за Омонию. Он вышел вместо Беседина

Наши за границей
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Реализовал пенальти

Безус забил на 90+8-й минуте Кубка Кипра за Омонию. Он вышел вместо Беседина

Фото - ФК Омонія / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В Кубке Кипра проходят четвертьфинальные матчи. В одном из них "Омония" играет на поле АПОЭЛа после поражения 1:2 в первом матче. В стартовом составе "Омонии" вышел Артем Беседин, а вот Роман Безус остался в запасе.

Но на 79-й минуте один украинец заменил другого. Более того, Безус отметился голом на 90+8 минуте матча – он реализовал пенальти. Теперь счет 2:0 и при таком итоге именно "Омония" пройдет дальше.

Игра продолжается.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин
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