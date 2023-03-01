Гол Безуса в итоге вывел Омонию в полуфинал Кубка Кипра
Первый матч команда Романа и Артема Беседина проиграла 1:2
Фото - ФК Омонія / автор невідомий
В четвертьфинале Кубка Кипра "Омония" на поле АПОЭЛа сумела отыграться после домашнего поражения 1:2 в первом матче. "Омония" в итоге выиграла 2:0, прошла в полуфинал турнира, а решающий гол на 90+8-й минуте забил украинец Роман Безус.
Примечательно, что он не вышел в стартовом составе, в отличие от своего соотечественника Артема Беседина. Именно Беседина Безус заменил на 79-й минуте поединка.
Для Романа Безуса этот гол стал четвёртым в текущем сезоне во всех турнирах.
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