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Гол Безуса в итоге вывел Омонию в полуфинал Кубка Кипра

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Первый матч команда Романа и Артема Беседина проиграла 1:2

Гол Безуса в итоге вывел Омонию в полуфинал Кубка Кипра

Фото - ФК Омонія / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В четвертьфинале Кубка Кипра "Омония" на поле АПОЭЛа сумела отыграться после домашнего поражения 1:2 в первом матче. "Омония" в итоге выиграла 2:0, прошла в полуфинал турнира, а решающий гол на 90+8-й минуте забил украинец Роман Безус.

Примечательно, что он не вышел в стартовом составе, в отличие от своего соотечественника Артема Беседина. Именно Беседина Безус заменил на 79-й минуте поединка.

Для Романа Безуса этот гол стал четвёртым в текущем сезоне во всех турнирах.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин Омония (Никосия)
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