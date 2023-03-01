  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Славия разгромила соперника в Кубке Чехии. Тарас Качараба отыграл полный матч
В тренде

Славия разгромила соперника в Кубке Чехии. Тарас Качараба отыграл полный матч

Наши за границей
(1 голосов)

Команда украинца не пропустила в свои ворота

Славия разгромила соперника в Кубке Чехии. Тарас Качараба отыграл полный матч

Фото - ФК Славія / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Славия" в четвертьфинале Кубка Чехии спокойно разобралась с командой "Вышков". Фаворит выиграл со счётом 4:0.

Примечательно, что весь матч за победителей отыграл защитник сборной Украины Тарас Качараба.

Для него это был первый выход в стартовом составе "Славии" в 2023-м календарном году.

По теме
yellow-arrow
Зинченко vs Миколенко. Арсенал – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матча перенесенного 7-го тура АПЛ
yellow-arrow
Зинченко отдал голевой пас в матче с Эвертоном
yellow-arrow
Владислав Кочергин вышел в стартовом составе Ракува на матч Кубка Польши
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Качараба Славия (Прага)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде