Славия разгромила соперника в Кубке Чехии. Тарас Качараба отыграл полный матч
Команда украинца не пропустила в свои ворота
Фото - ФК Славія / автор невідомий
"Славия" в четвертьфинале Кубка Чехии спокойно разобралась с командой "Вышков". Фаворит выиграл со счётом 4:0.
Примечательно, что весь матч за победителей отыграл защитник сборной Украины Тарас Качараба.
Для него это был первый выход в стартовом составе "Славии" в 2023-м календарном году.
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