Славия разгромила соперника в Кубке Чехии. Тарас Качараба отыграл полный матч

"Славия" в четвертьфинале Кубка Чехии спокойно разобралась с командой "Вышков". Фаворит выиграл со счётом 4:0.

Примечательно, что весь матч за победителей отыграл защитник сборной Украины Тарас Качараба.

Для него это был первый выход в стартовом составе "Славии" в 2023-м календарном году.