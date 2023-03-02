Второй самый лучший и третий самый лучший в своих командах. Зинченко и Миколенко получили оценки за очный матч

В перенесенном матче седьмого тура "Арсенал" играл против "Эвертона". В составе обеих команд были украинцы. Александр Зинченко играл за "Арсенал", а Виталий Миколенко – за "Эвертон". Победу праздновали лондонцы – 4:0. В активе Зинченко – голевой пас. Также он принял участие еще в одной атаке.

Зинченко стал вторым лучшим игроком "Арсенала" после бразильца Мартинелли. Оценка – 8.3 балла из десяти возможных. Виталий Миколенко по меркам "Эвертона" получил тоже высокий балл – 6.1. Лучшую оценку в составе "ирисок" получили только два игрока.

Скриншот - whoscored

Также статистические ресурсы приводят карту передач Александра Зинченко. По этому компоненту он был одним из лучших в своей команде и на поле вообще.