Второй самый лучший и третий самый лучший в своих командах. Зинченко и Миколенко получили оценки за очный матч
Арсенал победил 4:0
Getty Images / Global Images Ukraine
В перенесенном матче седьмого тура "Арсенал" играл против "Эвертона". В составе обеих команд были украинцы. Александр Зинченко играл за "Арсенал", а Виталий Миколенко – за "Эвертон". Победу праздновали лондонцы – 4:0. В активе Зинченко – голевой пас. Также он принял участие еще в одной атаке.
Зинченко стал вторым лучшим игроком "Арсенала" после бразильца Мартинелли. Оценка – 8.3 балла из десяти возможных. Виталий Миколенко по меркам "Эвертона" получил тоже высокий балл – 6.1. Лучшую оценку в составе "ирисок" получили только два игрока.
Скриншот - whoscored
Также статистические ресурсы приводят карту передач Александра Зинченко. По этому компоненту он был одним из лучших в своей команде и на поле вообще.
Zinchenko has put on a passing clinic tonight.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 1, 2023
Slide rule ???? pic.twitter.com/jDd5hb9oHR
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