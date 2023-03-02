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Второй самый лучший и третий самый лучший в своих командах. Зинченко и Миколенко получили оценки за очный матч

Наши за границей
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Арсенал победил 4:0

Второй самый лучший и третий самый лучший в своих командах. Зинченко и Миколенко получили оценки за очный матч

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче седьмого тура "Арсенал" играл против "Эвертона". В составе обеих команд были украинцы. Александр Зинченко играл за "Арсенал", а Виталий Миколенко – за "Эвертон". Победу праздновали лондонцы – 4:0. В активе Зинченко – голевой пас. Также он принял участие еще в одной атаке.

Зинченко стал вторым лучшим игроком "Арсенала" после бразильца Мартинелли. Оценка – 8.3 балла из десяти возможных. Виталий Миколенко по меркам "Эвертона" получил тоже высокий балл – 6.1. Лучшую оценку в составе "ирисок" получили только два игрока.

Второй самый лучший и третий самый лучший в своих командах. Зинченко и Миколенко получили оценки за очный матч - изображение 1

Скриншот - whoscored

Также статистические ресурсы приводят карту передач Александра Зинченко. По этому компоненту он был одним из лучших в своей команде и на поле вообще.

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В статье: Александр Зинченко Виталий Миколенко
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