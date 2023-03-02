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Малиновский получил среднюю оценку за поединок против Аннеси

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Провансальцы вылетели из Кубка Франции

Малиновский получил среднюю оценку за поединок против Аннеси

Фото: om.fr/fr

Новина українською

Французский "Марсель" в родных стенах уступил "Аннеси" в четвертьфинале Кубка Франции. Основное время принесло ничью 2:2, а в серии пенальти провансальцы проиграли - 6:7.

Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский появился на поле в стартовом составе команды и отыграл 67 минут. За это время он нанес 3 удара, один из которых попал в каркас ворот. Также у него была одна успешная попытка дриблинга, одна ключевая передача и 3 навеса (ни одного точного). При этом точность его передач составила 80%. Помимо этого, украинец 1 раз сфолил и допустил 14 потерь. В обороне Руслан выиграл 2 из своих 6 единоборств.

Статистический портал SofaScore оценил действия украинца в 6.9 балла - это средний показатель в "Марселе".

Малиновский получил среднюю оценку за поединок против Аннеси - изображение 1
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В статье: Руслан Малиновский Марсель Аннеси
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Источник:
SofaScore

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