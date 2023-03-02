Малиновский получил среднюю оценку за поединок против Аннеси
Провансальцы вылетели из Кубка Франции
Фото: om.fr/fr
Французский "Марсель" в родных стенах уступил "Аннеси" в четвертьфинале Кубка Франции. Основное время принесло ничью 2:2, а в серии пенальти провансальцы проиграли - 6:7.
Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский появился на поле в стартовом составе команды и отыграл 67 минут. За это время он нанес 3 удара, один из которых попал в каркас ворот. Также у него была одна успешная попытка дриблинга, одна ключевая передача и 3 навеса (ни одного точного). При этом точность его передач составила 80%. Помимо этого, украинец 1 раз сфолил и допустил 14 потерь. В обороне Руслан выиграл 2 из своих 6 единоборств.
Статистический портал SofaScore оценил действия украинца в 6.9 балла - это средний показатель в "Марселе".
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