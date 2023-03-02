Голкипер Колоса перешел в клуб из Грузии - команду возглавляет украинец

Вратарь "Колоса" Евгений Кучеренко продолжит карьеру в грузинской "Диле", сообщает пресс-служба команды из Гори. Клубы согласовали полноценный трансфер игрока.

Длительность контракта не разглашается, но по информации Transfermarkt, соглашение рассчитано до 31 декабря 2023 года.

Стоит отметить, что украинец уже сыграл за свой новый клуб - в матче против "Динамо" Тбилиси он пропустил два гола (1:2).

Прошлый сезон 23-летний голкипер на правах аренды играл за казахстанский "Аксу". До этого он выступал за молодежные команды киевского "Арсенала" и "Шахтера", хмельницкое "Подолье и португальскую "Лейрию".

К слову, "Дилу" возглавляет украинский специалист Андрей Демченко.