Голкипер Колоса перешел в клуб из Грузии - команду возглавляет украинец
Полноценный трансфер
Фото: ФК Колос
Вратарь "Колоса" Евгений Кучеренко продолжит карьеру в грузинской "Диле", сообщает пресс-служба команды из Гори. Клубы согласовали полноценный трансфер игрока.
Длительность контракта не разглашается, но по информации Transfermarkt, соглашение рассчитано до 31 декабря 2023 года.
Стоит отметить, что украинец уже сыграл за свой новый клуб - в матче против "Динамо" Тбилиси он пропустил два гола (1:2).
Прошлый сезон 23-летний голкипер на правах аренды играл за казахстанский "Аксу". До этого он выступал за молодежные команды киевского "Арсенала" и "Шахтера", хмельницкое "Подолье и португальскую "Лейрию".
К слову, "Дилу" возглавляет украинский специалист Андрей Демченко.
Популярное сейчас
- Зинченко vs Миколенко. Арсенал – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матча перенесенного 7-го тура АПЛ
- Тоиров – второй представитель Таджикистана в чемпионате Украины. Первый становился здесь лучшим бомбардиром
- Динамо представило Рамадани. В процедуре принял участие Горан Попов
- Кривцов забил первый гол за Интер в дебютном матче и стал лучшим игроком встречи
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО