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Ждем дебюта? Забарный вернулся в общую группу Борнмута

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Ждем дебюта? Забарный вернулся в общую группу Борнмута

Фото: afcb.co.uk

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный вернулся к тренировкам в общей группе "Борнмута".

Как информирует официальный сайт "вишен", 20-летний футболист пока проводит легкие занятия, поскольку его полноценное восстановление еще не завершено. Ранее сообщалось, что Илья выбыл из-за травмы стопы до апреля.

Забарный перешел в "Борнмут" из "Динамо" этой зимой и подписал контракт до лета 2028. По данным Transfermarkt, английский клуб заплатил за него 22,7 млн евро.

Напомним, ближайший матч "Борнмут" проведёт 4 марта – против "Арсенала" на выезде.

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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Источник:
afcb.co.uk

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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
02.03.2023 в 16:20
Хороша новина для збірної України
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