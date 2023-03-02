Ждем дебюта? Забарный вернулся в общую группу Борнмута

Защитник сборной Украины Илья Забарный вернулся к тренировкам в общей группе "Борнмута".

Как информирует официальный сайт "вишен", 20-летний футболист пока проводит легкие занятия, поскольку его полноценное восстановление еще не завершено. Ранее сообщалось, что Илья выбыл из-за травмы стопы до апреля.

Забарный перешел в "Борнмут" из "Динамо" этой зимой и подписал контракт до лета 2028. По данным Transfermarkt, английский клуб заплатил за него 22,7 млн евро.

Напомним, ближайший матч "Борнмут" проведёт 4 марта – против "Арсенала" на выезде.