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Пирс Морган: Для меня Зинченко месте с Сака и Эдегором потенциально является игроком сезона АПЛ

Наши за границей
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Эксперт отметил игру украинца

Пирс Морган: Для меня Зинченко месте с Сака и Эдегором потенциально является игроком сезона АПЛ

Фото: facebook.com/Arsenal

Новина українською

Известный британский журналист и телеведущий, а по совместительству болельщик "Арсенала" Пирс Морган отметил игру украинца Александра Зинченко в текущем сезоне.

"Для меня Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором. Гвардиола сказал, что он не отвечал требованиям. Его тепловая карта прошлым вечером (в матче с "Эвертоном" – прим.) была безумной. Этот мальчишка должен быть левым защитником, а он находился буквально повсюду.

Моими аргументами в последние 18 лет было то, что в команде было очень много слабых звеньев. Были пробелы в стартовом составе, которых я сейчас не вижу. Только смесь молодежи и опыта, игроков, которые сейчас имеют правильное отношение", — прокомментировал Морган.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Пирс Морган
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Источник:
TalkSport

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.03.2023 в 19:08
Згодний. Зінченко в Арсеналі демонструє фантастичний рівень футбольної майстерності. Він знайшов свою команду і виріс до статусу одного з найвидатніших футболістів АПЛ. Вітаю!
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