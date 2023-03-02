Пирс Морган: Для меня Зинченко месте с Сака и Эдегором потенциально является игроком сезона АПЛ
Эксперт отметил игру украинца
Фото: facebook.com/Arsenal
Известный британский журналист и телеведущий, а по совместительству болельщик "
"Для меня Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором. Гвардиола сказал, что он не отвечал требованиям. Его тепловая карта прошлым вечером (в матче с "Эвертоном" – прим.) была безумной. Этот мальчишка должен быть левым защитником, а он находился буквально повсюду.
Моими аргументами в последние 18 лет было то, что в команде было очень много слабых звеньев. Были пробелы в стартовом составе, которых я сейчас не вижу. Только смесь молодежи и опыта, игроков, которые сейчас имеют правильное отношение", — прокомментировал Морган.
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