Сабо: Я не увидел у Мудрика большой техники, в Шахтере на него играла вся команда
А вот в Челси на украинца не играют
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу перехода Михаила Мудрика из "Шахтера" в "
"Мудрик в "Шахтере" был ведущим игроком. На него играла команда. Честно говоря, я не видел у него большой техники, а вот скорость у него есть.
На открытом пространстве Мудрику нет равных, а в "Челси" мы видим, что на него не играют. Не знаю, почему", - сказал Сабо.
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Источник:Український футбол
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.03.2023 в 20:04
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