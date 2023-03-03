  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сабо: Я не увидел у Мудрика большой техники, в Шахтере на него играла вся команда
В тренде

Сабо: Я не увидел у Мудрика большой техники, в Шахтере на него играла вся команда

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

А вот в Челси на украинца не играют

Сабо: Я не увидел у Мудрика большой техники, в Шахтере на него играла вся команда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу перехода Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси".

"Мудрик в "Шахтере" был ведущим игроком. На него играла команда. Честно говоря, я не видел у него большой техники, а вот скорость у него есть.

На открытом пространстве Мудрику нет равных, а в "Челси" мы видим, что на него не играют. Не знаю, почему", - сказал Сабо.

По теме
yellow-arrow
Кулиев провел за Зиру уже третий матч. Владислав Кулач еще не дебютировал
yellow-arrow
Касания, передачи в финальной трети и пасы на чужой половине. Зинченко – лидер Арсенала по ряду показателей
yellow-arrow
По чью душу в Динамо пришел Рамадан, Шахтер купил нового Хвичу? Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
03.03.2023 в 20:04
Сабо ты не сравнивай дворовой УПЛ с АПЛ
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде