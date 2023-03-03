Сабо: Я не увидел у Мудрика большой техники, в Шахтере на него играла вся команда

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу перехода Михаила Мудрика из "Шахтера" в " Челси ".

"Мудрик в "Шахтере" был ведущим игроком. На него играла команда. Честно говоря, я не видел у него большой техники, а вот скорость у него есть.

На открытом пространстве Мудрику нет равных, а в "Челси" мы видим, что на него не играют. Не знаю, почему", - сказал Сабо.