Касания, передачи в финальной трети и пасы на чужой половине. Зинченко – лидер Арсенала по ряду показателей

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко является лидером "канониров" в текущем сезоне в ряде статистических показателей.

Общую статистику игрока в матчах АПЛ дает Sky Sports.

Так, украинец делает больше всего среди всех игроков "Арсенала" касаний с мячом в текущем сезоне - в среднем за 90 минут показатель 91,3. Также Алекс выполняет среди одноклубников больше всего передач на половине поля соперника – 37,4.

26-летний украинец занимает второе место в АПЛ по количеству пасов в финальной трети поля - 21,7 передачи. По этому показателю он уступает только хавбеку "Манчестер Сити" Кевину де Брюйне.

К тому же у Зинченко наибольшее количество точных передач в команде – 62,8 за матч и третий показатель в "Арсенале" по точности передач - 87,4%.