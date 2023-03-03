Касания, передачи в финальной трети и пасы на чужой половине. Зинченко – лидер Арсенала по ряду показателей
Украинец - один из явных лидеров команды
skysports
Украинский защитник "
Общую статистику игрока в матчах АПЛ дает Sky Sports.
Так, украинец делает больше всего среди всех игроков "Арсенала" касаний с мячом в текущем сезоне - в среднем за 90 минут показатель 91,3. Также Алекс выполняет среди одноклубников больше всего передач на половине поля соперника – 37,4.
26-летний украинец занимает второе место в АПЛ по количеству пасов в финальной трети поля - 21,7 передачи. По этому показателю он уступает только хавбеку "Манчестер Сити" Кевину де Брюйне.
К тому же у Зинченко наибольшее количество точных передач в команде – 62,8 за матч и третий показатель в "Арсенале" по точности передач - 87,4%.
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