  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук остался в запасе Брюгге на матч с Остенде
В тренде

Яремчук остался в запасе Брюгге на матч с Остенде

Наши за границей
(1 голосов)

28-й тур чемпионата Бельгии

Яремчук остался в запасе Брюгге на матч с Остенде

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 28-го тура чемпионата Бельгии между собой сыграют "Остенде" и "Брюгге". Команды уже объявили стартовые составы.

В частности, стал известен состав "Брюгге". В основе не нашлось места для нападающего сборной Украины Романа Яремчука – он в запасе.

Отметим, что "Остенде" идет в зоне вылета, а "Брюгге" занимает четвертое место после 27-го тура.

По теме
yellow-arrow
Реал не пробил прагматизм Барселоны, Зинченко вернул Арсенал в борьбу за титул. Аудиомнение #195
yellow-arrow
17-летний украинский голкипер подписал контракт с бразильским Атлетико Паранаэнсе
yellow-arrow
Кулибали: Мудрик великолепен в игре один, он может оказать нам большую помощь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Брюгге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде