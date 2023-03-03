Яремчук остался в запасе Брюгге на матч с Остенде
28-й тур чемпионата Бельгии
фото - Getty Images
В рамках 28-го тура чемпионата Бельгии между собой сыграют "Остенде" и "Брюгге". Команды уже объявили стартовые составы.
В частности, стал известен состав "Брюгге". В основе не нашлось места для нападающего сборной Украины Романа Яремчука – он в запасе.
Ready to go. ✊ #KvoClu pic.twitter.com/8U5RFS4LXZ— Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 3, 2023
Отметим, что "Остенде" идет в зоне вылета, а "Брюгге" занимает четвертое место после 27-го тура.
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