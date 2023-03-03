Яремчук остался в запасе Брюгге на матч с Остенде

В рамках 28-го тура чемпионата Бельгии между собой сыграют "Остенде" и "Брюгге". Команды уже объявили стартовые составы.

В частности, стал известен состав "Брюгге". В основе не нашлось места для нападающего сборной Украины Романа Яремчука – он в запасе.

Отметим, что "Остенде" идет в зоне вылета, а "Брюгге" занимает четвертое место после 27-го тура.