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Барселона заинтересовалась Соломоном, - СМИ

Наши за границей
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Дешево и перспективно

Барселона заинтересовалась Соломоном, - СМИ

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Барселона" изучает варианты усиления состава в летнее трансферное окно, причем без серьезных финансовых затрат.

Поэтому в поле зрения "блаугранас" входят игроки с истекающими контрактами, а также те, кто может быть доступен по сниженной стоимости.

Одной из наиболее интересных фигур для "Барселоны" на рынке является израильский вингер "Шахтера" Манор Соломон, контракт которого с "горняками" истекает 31 декабря.

В настоящий момент Соломон на правах аренды выступает в АПЛ за "Фулхэм", и этот клуб, а также "Арсенал" и "Тоттенхэм" всерьез заинтересованы в том, чтобы также добиться трансфера израильтянина на полноценной основе.

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В статье: Барселона Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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Источник:
Fichajes

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