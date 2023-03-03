Барселона заинтересовалась Соломоном, - СМИ
Дешево и перспективно
Фото: ФК Шахтер
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Поэтому в поле зрения "блаугранас" входят игроки с истекающими контрактами, а также те, кто может быть доступен по сниженной стоимости.
Одной из наиболее интересных фигур для "Барселоны" на рынке является израильский вингер "Шахтера" Манор Соломон, контракт которого с "горняками" истекает 31 декабря.
В настоящий момент Соломон на правах аренды выступает в АПЛ за "Фулхэм", и этот клуб, а также "Арсенал" и "Тоттенхэм" всерьез заинтересованы в том, чтобы также добиться трансфера израильтянина на полноценной основе.
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