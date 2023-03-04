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Лунин попал в лазарет перед матчем против Бетиса

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У голкипера зафиксировали гастроэнтерит

Лунин попал в лазарет перед матчем против Бетиса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вратарь Андрей Лунин пропустил субботнюю тренировку мадридского "Реала". Как сообщает Marca, у голкипера гастроэнтерит.

Вместе с Тибо Куртуа занимались два голкипера дубля "сливочных" – их имя источник не называет.

Кроме украинца, на тренировке не появился Лука Модрич. Хорвату предоставили дополнительный отдых, ведь он и так не сыграет в завтрашнем поединке против "Бетиса" из-за дисквалификации.

"Реал" опубликовал заявку на матч против "зелено-белых", и там места украинскому голкиперу не нашлось.

В последний раз Лунин играл за "Реал" 15 февраля в матче против "Эльче". После этого в четырех поединках подряд Куртуа выходил с первых минут.

Следующий матч "сливочные" сыграют завтра, 5 марта. Старт встречи запланирован на 22:00.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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