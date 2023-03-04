Игнатенко впервые за пять матчей не выйдет в старте Бордо на матч Лиги 2
Предыдущий поединок он не доиграл до конца
Твіттер Бордо/Автор невідомий
В рамках 26-го тура Лиги 2 "Бордо" сыграет против "Сент-Этьена", однако в стартовом составе "жирондинцев" не появится Даниил Игнатенко. Сегодня он начнет встречу со скамейки запасных.
Впервые за пять поединков украинец не сыграет с первых минут. В предыдущих четырех матчах он постоянно выходил в старте: трижды провел все 90 минут, однажды – в поединке 27 февраля против Амьена – был заменен в перерыве.
"Бордо" подходит к этой встрече на второй строчке Лиги 1 с семи очковым отставанием от лидера "Гавра". "Сент-Этьен" находится на 15-й позиции турнирной таблицы.
Команды начнут игру в 16:00.
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