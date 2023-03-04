Цыганков оформил результативное действие в третьем матче подряд за Жирону

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" играет на выезде против "Хетафе".

В первом тайме гости пропустили три мяча. А в начале второй половины встречи отставание до двух голов сократил форвард "Жироны" Валентин Кастельянос. Результативную передачу на аргентинца дал Виктор Цыганков.

Этот ассист стал 3-м для 25-летнего украинца в составе испанской команды. Кроме того, украинский вингер отличился забитым мячом в футболке "Жироны".

Виктор начал эту игру в стартовом составе своего коллектива.