Михаил Мудрик не попал в основной состав Челси на матч с Лидсом

В рамках 26-го тура чемпионата Англии "Челси" примет "Лидс". Матч начнется в 17.00.

Команды объявили стартовые составы. У "синих" в резерве остался украинский легионер Михаил Мудрик. Он может выйти на поле в результате замены.

Отметим, что Мудрик перешел в "Челси" зимой из "Шахтера" за 70+30 млн. евро. Пока что в составе лондонцев украинец не отличался результативными действиями.

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