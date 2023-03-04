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Михаил Мудрик не попал в основной состав Челси на матч с Лидсом

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В резерве

Михаил Мудрик не попал в основной состав Челси на матч с Лидсом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 26-го тура чемпионата Англии "Челси" примет "Лидс". Матч начнется в 17.00.

Команды объявили стартовые составы. У "синих" в резерве остался украинский легионер Михаил Мудрик. Он может выйти на поле в результате замены.

Отметим, что Мудрик перешел в "Челси" зимой из "Шахтера" за 70+30 млн. евро. Пока что в составе лондонцев украинец не отличался результативными действиями.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Челси" - "Лидс" – ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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