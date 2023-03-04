Кухаревич сыграл впервые с ноября и отметился голом

В рамках 28-го тура чемпионата Шотландии "Гиберниан" на выезде разгромил "Лиунгстон" - со счетом 4:1.

Николай Кухаревич начал эту игру на скамье запасных "гостей", однако вышел на поле на 67-й минуте встречи. Украинец сыграл за шотландскую команду впервые с 11 ноября прошлого года. Тогда в матче против "Килманорки" Кухаревич получил травму и проходил восстановление.

Последний мяч "Габерниану" в этой игре на свой счет записал именно Николай - 21-летний украинец отличился голом на 90+4 минуте.