Кухаревич сыграл впервые с ноября и отметился голом
Николай принял участие в разгромной победе
Фото: facebook.com/HibernianFootballClubOfficial
В рамках 28-го тура чемпионата Шотландии "Гиберниан" на выезде разгромил "Лиунгстон" - со счетом 4:1.
Николай Кухаревич начал эту игру на скамье запасных "гостей", однако вышел на поле на 67-й минуте встречи. Украинец сыграл за шотландскую команду впервые с 11 ноября прошлого года. Тогда в матче против "Килманорки" Кухаревич получил травму и проходил восстановление.
Последний мяч "Габерниану" в этой игре на свой счет записал именно Николай - 21-летний украинец отличился голом на 90+4 минуте.
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