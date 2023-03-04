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Мудрик впервые пропустил матч Челси

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Михаил Мудрик впервые провел в запасе весь матч "Челси".

Мудрик впервые пропустил матч Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "синих" Михаил Мудрик не вышел на поле в матче с "Лидсом" (1:0).

Впервые с момента перехода 22-летний украинский вингер провел весь матча "Челси" в запасе.

Ранее Мудрик трижды выходил в старте и трижды выходил на замену во втором тайме.

Примечательно, что во всех шести матчах, где Мудрик играл, "Челси" ни разу не выиграл, а сегодня одержал победу.

Также, сегодня лондонский "Арсенал" с Зинченко вырвал победу над "Борнмутом" Забарного со счетом 3:2.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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efim423 (odessa)
04.03.2023 в 21:53
выйдет в ЛЧ , наверное )
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Жажа the best (Харьков)
04.03.2023 в 20:26
Мишки нет в основе - гарантированая победа Челси. Любителям ставочек на заметку!
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