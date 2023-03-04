Мудрик впервые пропустил матч Челси

Новичок "синих" Михаил Мудрик не вышел на поле в матче с "Лидсом" (1:0).

Впервые с момента перехода 22-летний украинский вингер провел весь матча "Челси" в запасе.

Ранее Мудрик трижды выходил в старте и трижды выходил на замену во втором тайме.

Примечательно, что во всех шести матчах, где Мудрик играл, "Челси" ни разу не выиграл, а сегодня одержал победу.