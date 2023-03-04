Мудрик впервые пропустил матч Челси
Михаил Мудрик впервые провел в запасе весь матч "Челси".
Getty Images / Global Images Ukraine
Новичок "синих" Михаил Мудрик не вышел на поле в матче с "Лидсом" (1:0).
Впервые с момента перехода 22-летний украинский вингер провел весь матча "Челси" в запасе.
Ранее Мудрик трижды выходил в старте и трижды выходил на замену во втором тайме.
Примечательно, что во всех шести матчах, где Мудрик играл, "Челси" ни разу не выиграл, а сегодня
Также, сегодня лондонский "Арсенал" с Зинченко вырвал победу над "Борнмутом" Забарного
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Комментарии (2)
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efim423 (odessa)
04.03.2023 в 21:53
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