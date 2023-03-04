Ступар: Не думаю, что у Монзуль какое-то предвзятое отношение к Динамо. Просто таков ее уровень судейства

В 16-м туре УПЛ "Динамо" на своем поле сенсационно уступило "Ингульцу" 0:2. В ходе и уже после матча представители "Динамо" высказывали немало претензий к судейству Екатерины Монзуль. В частности, остались вопросы о легитимности голов "Ингульца". В первом случае перед голевой передачей была борьба Ситало с Дячуком, в которой форвард "Ингульца" нарушил правила, толкнув защитника "Динамо" в спину своим плечом, а во втором контратака команды Ковальца началась с передачи Сидорчука назад и контакта мяча с рукой Кухарука.

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает уровень судейства Екатерины Монзуль в этом матче низким. Хотя проблему усматривает не только в квалификации Монзуль, но и в системности подхода к подготовке судей вообще.

- Во время зимней подготовки у арбитров фактически не было практики судейства – только теория и физическая подготовка. Слушали лекции, что явно не помогает в ситуациях, когда нужно проявлять концентрацию внимания, а также понимание игры. И вот в первый полноценный футбольный день после возобновления чемпионата мы увидели последствия этого: имеем слабую работу судей сразу в двух матчах.

Детальнее эксперт остановился на работе Екатерины Монзуль в игре "Динамо" - "Ингулец".

- На третьей минуте матча "Динамо" - "Ингулец" Кучеренко пошел в подкате против Кабаева и сыграл в мяч, а Кабаев завалился через ногу игрока "Ингульца". Екатерина вместо того, чтобы продолжить игру, зафиксировала нарушение правил. Через шесть минут Ситало сбили на бровке поля – от Монзуль ноль реакции. Затем на 36-й минуте Ванат ударил по воротам, голкипер отбил, а она назначила удар от ворот, – говорит Мирослав Ступар. - Дополнил эту цепочку ошибок первый гол "Ингульца", когда Ситало нарушил правила против Дячука. Да, была борьба, но есть борьба плечом в плечо, а это не тот случай. В нашем случае был толчок плечом в спину защитника. Нападающий оттолкнул Дячука, получил преимущество, отдал передачу и Козак забил.

Ко второму голу также есть вопросы. Сидорчук отдал пас назад, а Кухаруку мяч попал в руку. Уже после этого произошел перехват и стремительная результативная контратака "Ингульца". Екатерина Монзуль снова не среагировала. Интересно, что ее часто критикуют за просмотр видеоповторов, но сегодня она не подходила к мониторам. Только слушала подсказки арбитра ВАР Коваленко. Хотя нужно было самой посмотреть. Возможно, приняла бы другие решения.

Не думаю, что это какое-то пристрастное отношение к "Динамо". Просто таков ее уровень судейства, - резюмировал Мирослав Ступар.

Отметим, что Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции выразил надежду, что Екатерина Монзуль больше не будет судить матчи с участием "Динамо".