  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков получил вторую оценку в составе Жироны за игру против Хетафе
В тренде

Цыганков получил вторую оценку в составе Жироны за игру против Хетафе

Наши за границей
(1 голосов)

Виктор оформил ассист

Цыганков получил вторую оценку в составе Жироны за игру против Хетафе

Фото: ФК Жирона

Новина українською

В матче 24-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде проиграла "Хетафе" – 2:3.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе гостей на поединок и провел на поле все 90 минут. Украинский вингер принял участие в первом голе "Жироны" в этой встрече - Виктор в начале второго тайма ассистировал Валентин Кастельяносу. Эта голевая передача стала третьей для 25-летнего украинца в составе испанской команды.

За эту игру Цыганков от аналитического портала WhoScored получил отметку 7,1. Высшую оценку получили только пять футболистов, участвовавших в этом матче.

Цыганков получил вторую оценку в составе Жироны за игру против Хетафе - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Ступар: Не думаю, что у Монзуль какое-то предвзятое отношение к Динамо. Просто таков ее уровень судейства
yellow-arrow
Зинченко получил одну из лучших оценок за победную игру против Борнмута
yellow-arrow
Мудрик впервые пропустил матч Челси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Хетафе" Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде