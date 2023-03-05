Цыганков получил вторую оценку в составе Жироны за игру против Хетафе

В матче 24-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде проиграла "Хетафе" – 2:3.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе гостей на поединок и провел на поле все 90 минут. Украинский вингер принял участие в первом голе "Жироны" в этой встрече - Виктор в начале второго тайма ассистировал Валентин Кастельяносу. Эта голевая передача стала третьей для 25-летнего украинца в составе испанской команды.

За эту игру Цыганков от аналитического портала WhoScored получил отметку 7,1. Высшую оценку получили только пять футболистов, участвовавших в этом матче.