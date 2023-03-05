Цыганков получил вторую оценку в составе Жироны за игру против Хетафе
Виктор оформил ассист
Фото: ФК Жирона
В матче 24-го тура испанской Ла Лиги "Жирона"
Виктор Цыганков вышел в стартовом составе гостей на поединок и провел на поле все 90 минут. Украинский вингер
За эту игру Цыганков от аналитического портала WhoScored получил отметку 7,1. Высшую оценку получили только пять футболистов, участвовавших в этом матче.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зинченко получил одну из лучших оценок за победную игру против Борнмута
- АПЛ. Арсенал – Борнмут 3:2. Лупайте сю скалу
- АПЛ. Челси – Лидс Юнайтед 1:0. Выход Мудрика в осторожные планы Поттера не вписался
- Пирс Морган: Для меня Зинченко месте с Сака и Эдегором потенциально является игроком сезона АПЛ
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
Новости по теме
- 15:44 Украинские Эль Класико, возвращение УПЛ и Ливерпуль против МЮ. Расписание футбола на 2 - 5 марта
- 10:56 Зарубежные Ждем Мудрика в дерби и встречу Зинченко с Миколенко. Расписание футбола на 30 января - 5 февраля
- 06:28 Зарубежные Ярмоленко забивает, Соболь собирается во Францию, Зинченко побеждает. Главные новости за 22 января
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн