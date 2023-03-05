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Украинский полузащитник оформил два голевых действия в матче третьего дивизиона Шотландии

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Стал джокером своей команды

Украинский полузащитник оформил два голевых действия в матче третьего дивизиона Шотландии

Українець під 23-м номером. Фото: Офіційний сайт Фалкірка

Новина українською

В рамках 27-го тура Первой лиги Шотландии "Фалкирк" играл против "Питерхеда".

Первый тайм завершился со счётом 0:0. На старте второй половины встречи на поле появился украинский полузащитник Максим Кучерявый. А уже на 59-й минуте он открыл счет в матче.

Спустя еще девять минут украинец еще и записал в свой актив ассист, отдав результативную передатчику на Колла Дональдсона.

В итоге "Фалкирк" забил еще трижды и победил со счетом 5:0. Команда продолжает идти на втором месте, позволяющем пройти в плей-офф и бороться за выход в Чемпионшип. До первого "Данфермлина" пять очков.

Отметим, что Кучерявый играет за “Фалкирк” на правах аренды из другого шотландского клуба “Сент-Джонсона”.

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В статье: Фалкирк (Шотландия) Максим Кучерявый
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