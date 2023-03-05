Миколенко впервые в этом сезоне АПЛ не попал в заявку Эвертона на матч
"Ириски" будут играть против "лесников"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги "Ноттингем" встретится с "Эвертоном". Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в заявку "ирисок" на этот поединок.
Защитник впервые в этом сезоне АПЛ не сыграет в матче Эвертона. До этого он провел 25 матчей в текущем розыгрыше чемпионата и у всех выходил из старта.
Перед поединком "Ноттингем" идет на 14 месте, а "Эвертон" занимает 18 позицию. Между ними разрыв в четыре очка.
Команды начнут встречу в 16:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчук)
05.03.2023 в 15:22
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Romerik (YNWA)
05.03.2023 в 15:29
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