Миколенко впервые в этом сезоне АПЛ не попал в заявку Эвертона на матч

В рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги "Ноттингем" встретится с "Эвертоном". Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в заявку "ирисок" на этот поединок.

Защитник впервые в этом сезоне АПЛ не сыграет в матче Эвертона. До этого он провел 25 матчей в текущем розыгрыше чемпионата и у всех выходил из старта.

Перед поединком "Ноттингем" идет на 14 месте, а "Эвертон" занимает 18 позицию. Между ними разрыв в четыре очка.

Команды начнут встречу в 16:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.