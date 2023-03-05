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Эвертон объявил причину, почему Миколенко пропустит матч против Ноттингема

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Украинец впервые не попал в заявку команды в этом сезоне АПЛ

Эвертон объявил причину, почему Миколенко пропустит матч против Ноттингема

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко пропустит матч против "Ноттингема" в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

Как сообщает официальный твиттер "ирисок", защитник не сыграет сегодня из-за болезни. Больше информации клуб не предоставил.

Это будет первый матч АПЛ в этом сезоне, в котором Миколенко не поучаствует. Во всех 25 предыдущих поединках он выходил из старта. За этот отрезок встреч он не совершил ни одного голевого действия и записал в свой пассив три желтые карточки.

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В статье: Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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