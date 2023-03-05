Зозуля на 90+4 минуте вырвал победу над Реалом Кастильей

В рамках 26-го тура третьего по рангу испанского дивизиона "Райо Махадаонда" на выезде обыграл "Реал Кастилью".

Победу гостям принес гол Романа Зозули на 4-й компенсированной до основного времени поединке минуте. Этот забитый мяч стал дебютным для украинского нападающего в футболке ФК "Райо Махадаонда".

Для этого 33-летнему нападающему потребовалось провести за новую команду шесть матчей.

Напомним, Роман перешел в Райо Махадаонда на правах свободного агента в декабре прошлого года.

На данный момент клуб украинца занимает 8 место в турнирной таблице первенства.

Видео гола Зозули