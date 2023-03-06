Малиновский получил одну из худших оценок в составе Марселя за игру против Ренна

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде минимально обыграл "Ренн".

Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных, однако вышел на поле на 51-й минуте встречи. Аналитический портал WhoScored оценил игру украинского хавбека в 6,3 балла.

За этот поединок 29-летний хавбек 2 раза пробивал по воротам (не попал в створ). Точные навесы и ключевые передачи Руслан не выполнил. Малиновский 7 раз потерял мяч и выиграл 2 верховых дуэли. Показатель точности передач украинца составил 77% (10 из 13 точных ремней).

В этом сезоне в футболке провансальцев Малиновский принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 2 гола.