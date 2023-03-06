Малиновский получил одну из худших оценок в составе Марселя за игру против Ренна
Но лучшую - из тех, кто вышел на замену в составе провансальцев
Твиттер Марселя
В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Марсель"
Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных, однако вышел на поле на 51-й минуте встречи. Аналитический портал WhoScored оценил игру украинского хавбека в 6,3 балла.
За этот поединок 29-летний хавбек 2 раза пробивал по воротам (не попал в створ). Точные навесы и ключевые передачи Руслан не выполнил. Малиновский 7 раз потерял мяч и выиграл 2 верховых дуэли. Показатель точности передач украинца составил 77% (10 из 13 точных ремней).
В этом сезоне в футболке провансальцев Малиновский принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 2 гола.
Популярное сейчас
- Настоящая легенда Динамо. Владимир Бессонов отмечает юбилей
- Эвертон объявил причину, почему Миколенко пропустит матч против Ноттингема
- Десантники ликвидировали подразделение россиян, одетое в форму ВСУ
- Зинченко получил одну из лучших оценок за победную игру против Борнмута
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Компания, которая сделала для Месси 35 золотых айфонов - кто они? ФОТО
Новости по теме
- 08:35 Прогнозы на футбол Клермон - Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 11.02.2023
- 02:25 Зарубежные 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 08:19 Зарубежные До гола не хватило сантиметров. ВИДЕО, как стойка спасла Ренн после удара Малиновского