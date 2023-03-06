  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский получил одну из худших оценок в составе Марселя за игру против Ренна
В тренде

Малиновский получил одну из худших оценок в составе Марселя за игру против Ренна

Наши за границей
(1 голосов)

Но лучшую - из тех, кто вышел на замену в составе провансальцев

Малиновский получил одну из худших оценок в составе Марселя за игру против Ренна

Твиттер Марселя

Новина українською

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде минимально обыграл "Ренн".

Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных, однако вышел на поле на 51-й минуте встречи. Аналитический портал WhoScored оценил игру украинского хавбека в 6,3 балла.

За этот поединок 29-летний хавбек 2 раза пробивал по воротам (не попал в створ). Точные навесы и ключевые передачи Руслан не выполнил. Малиновский 7 раз потерял мяч и выиграл 2 верховых дуэли. Показатель точности передач украинца составил 77% (10 из 13 точных ремней).

В этом сезоне в футболке провансальцев Малиновский принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 2 гола.

Малиновский получил одну из худших оценок в составе Марселя за игру против Ренна - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Украинец Вьюнник принес победу своей команде в матче чемпионата Австрии. ВИДЕО
yellow-arrow
Зозуля на 90+4 минуте вырвал победу над Реалом Кастильей
yellow-arrow
Малиновский начнет игру против Ренна в запасе Марселя
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Малиновский Ренн Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Консул Лаптевых (Львiв)
06.03.2023 в 00:35
Немного как не в своей тарелке вышел... Но это такое дело - один матч
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде