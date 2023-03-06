Польские СМИ обнародовали зарплату Коноплянки в Краковии
После пролонгации контракта он даже получил прибавку к окладу
Фото: instagram.com/mkscracovia
Стала известна зарплата украинского вингера Евгения Коноплянки в "Краковии".
Как сообщает польский ресурс Weszło, месячный оклад украинца во второй половине минувшего сезона был равен 20-25 тысячам евро. Но источник не исключает, что после того как Коноплянка продлил соглашение с "Краковией" ( в мае 2022 года), его зарплата могла подняться до 30 тысяч евро месяц (360 тысяч евро за год). Это один из самых больших контрактов в клубе.
Напомним, Коноплянка стал игроком "Краковии" в феврале 2022 года. Его контракт с польским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне игрок провел 18 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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