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Польские СМИ обнародовали зарплату Коноплянки в Краковии

Наши за границей
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После пролонгации контракта он даже получил прибавку к окладу

Польские СМИ обнародовали зарплату Коноплянки в Краковии

Фото: instagram.com/mkscracovia

Новина українською

Стала известна зарплата украинского вингера Евгения Коноплянки в "Краковии".

Как сообщает польский ресурс Weszło, месячный оклад украинца во второй половине минувшего сезона был равен 20-25 тысячам евро. Но источник не исключает, что после того как Коноплянка продлил соглашение с "Краковией" ( в мае 2022 года), его зарплата могла подняться до 30 тысяч евро месяц (360 тысяч евро за год). Это один из самых больших контрактов в клубе.

Напомним, Коноплянка стал игроком "Краковии" в феврале 2022 года. Его контракт с польским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне игрок провел 18 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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Источник:
Weszlo

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