Соломон забил за Фулхэм в пятом матче подряд

Израильский полузащитник Манор Соломон забивает за " Фулхэм " в пятом матче подряд.

Хавбек, который до этого защищал цвета донецкого "Шахтера", забил в матче 26-го тура АПЛ с "Брентфордом", сравняв счет на 39-й минуте.

Счет в матче к перерыву – 1:1.

Свой дебютный гол за лондонцев Соломон забил в матче АПЛ против "Ноттингема" (2:0). После этого он отмечался в каждой следующей встрече: в воротах "Брайтона" (1:0), "Вулверхэмптона" (1:1) и "Лидса" (2:0), а теперь - "Брентфорда".

Напомним, что права на Манора Соломона все еще принадлежат "Шахтеру", а за "Фулхэм" он выступает на правах аренды.