Соломон забил за Фулхэм в пятом матче подряд
Манор сейчас на волне
Фото: Fulham Football Club
Израильский полузащитник Манор Соломон забивает за "
Хавбек, который до этого защищал цвета донецкого "Шахтера", забил в матче 26-го тура АПЛ с "Брентфордом", сравняв счет на 39-й минуте.
Счет в матче к перерыву – 1:1.
Свой дебютный гол за лондонцев Соломон забил в матче АПЛ против "Ноттингема" (2:0). После этого он отмечался в каждой следующей встрече: в воротах "Брайтона" (1:0), "Вулверхэмптона" (1:1) и "Лидса" (2:0), а теперь - "Брентфорда".
Напомним, что права на Манора Соломона все еще принадлежат "Шахтеру", а за "Фулхэм" он выступает на правах аренды.
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