Аль-Айн Реброва пробился в полуфинал Кубка президента ОАЭ

"Аль-Айн", который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров вышел в полуфинал Кубка президента ОАЭ. В четвертьфинале турнира "Аль-Айн" на выезде обыграл "Аль-Ахли Дубай" со счетом 2:0. Голами отличились Матиас Паласиос и Коджо Лаба.

Стоит отметить, что хозяева поля доигрывали игру в меньшинстве, после того, как Майед Насер получил две желтые карточки. Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко не принимал участия в матче из-за травмы.

Кубок президента ОАЭ, 1/4 финала

"Аль-Айн" - "Аль-Ахли Дубай" 2:0

Голы: Паласиос, 7, Лаба, 80 (пенальти)