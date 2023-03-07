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Аль-Айн Реброва пробился в полуфинал Кубка президента ОАЭ

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Андрей Ярмоленко пропускал игру через травму

Аль-Айн Реброва пробился в полуфинал Кубка президента ОАЭ

Фото: alainfcae

Новина українською

"Аль-Айн", который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров вышел в полуфинал Кубка президента ОАЭ. В четвертьфинале турнира "Аль-Айн" на выезде обыграл "Аль-Ахли Дубай" со счетом 2:0. Голами отличились Матиас Паласиос и Коджо Лаба.

Стоит отметить, что хозяева поля доигрывали игру в меньшинстве, после того, как Майед Насер получил две желтые карточки. Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко не принимал участия в матче из-за травмы.

Кубок президента ОАЭ, 1/4 финала

"Аль-Айн" - "Аль-Ахли Дубай" 2:0

Голы: Паласиос, 7, Лаба, 80 (пенальти)

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В статье: Сергей Ребров Аль-Ахли (ОАЭ) Аль-Айн (ОАЭ)
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