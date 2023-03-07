Аль-Айн Реброва пробился в полуфинал Кубка президента ОАЭ
Андрей Ярмоленко пропускал игру через травму
Фото: alainfcae
"Аль-Айн", который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров вышел в полуфинал Кубка президента ОАЭ. В четвертьфинале турнира "Аль-Айн" на выезде обыграл "Аль-Ахли Дубай" со счетом 2:0. Голами отличились Матиас Паласиос и Коджо Лаба.
Стоит отметить, что хозяева поля доигрывали игру в меньшинстве, после того, как Майед Насер получил две желтые карточки. Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко не принимал участия в матче из-за травмы.
Кубок президента ОАЭ, 1/4 финала
"Аль-Айн" - "Аль-Ахли Дубай" 2:0
Голы: Паласиос, 7, Лаба, 80 (пенальти)
نهاية المباراة والنتيجة شباب الأهلي 0 والعين 2 #نادي_العين pic.twitter.com/cgvXeKF52G— نادي العين (@alainfcae) March 6, 2023
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