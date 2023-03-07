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Названа зарплата Ярмоленко в Аль-Айне

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СМИ раскрыли доходы украинского вингера

Названа зарплата Ярмоленко в Аль-Айне

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Зарплата Андрея Ярмоленко после прошлогоднего ухода из "Вест Хэма" существенно сократилась. Летом 2022 года украинский вингер перебрался в ОАЭ и подписал контракт с "Аль-Айном" Сергея Реброва.

Согласно данным Salarysport, зарплата 33-летнего украинца в "Аль-Айне" составляет около 160 тысяч евро в месяц (1,9 млн евро в год). Контракт Ярмоленко с эмиратским клубом действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Андрей провел 22 матча, в которых забил 8 голов и выполнил 5 результативных передач. Ранее он пропустил две игры "Аль-Айна" из-за травмы бедра.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Salarysport

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