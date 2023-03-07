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Ребров: Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы

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А Ярмоленко продолжает восстановление после травмы

Ребров: Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы

instagram.com/rebrov_serhiy

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров, которого летом сватаювт в наставники сборной Украины, ответил на вопрос о вызове в национальную команду Евгения Коноплянки, а также рассказал, как идет восстановление у Андрея Ярмоленко

— Единственный ваш конкурент в медиа-пространстве по теме сборной Украины в данный момент — это Коноплянка и его возвращение сборной Украины... Как вы отреагировали на вызов этого исполнителя на матч с Англией?

- Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы. Но я считаю, что если тренер вызывает какого-нибудь футболиста в сборную, то он делает, отталкиваясь от каких-то качеств этого исполнителя, а не просто из-за какой-то своей веры в него. Считаю, что в сборную необходимо вызвать только тех футболистов, показатели которых проанализированы. По данным того же InStat. Важно понимать, какое сейчас функциональное состояние футболиста, как он поможет команде в этой конкретной игре, есть ли у него необходимый уровень технического мастерства.

— Кстати, как дела у Ярмоленко?

– Он проходит лечение после травмы. Вчера ему был сделан очередной укол. Мы договорились с Андреем, что 15-16 марта вместе с клубными врачами оценим его состояние и решим, есть ли у него хотя бы минимальный шанс сыграть с Англией.

Андрей, конечно, очень хочет уехать в сборную, помочь ей. И он однозначно поедет в расположение национальной команды, если будет тот самый минимальный шанс на то, что он будет готов к матчу с Англией.

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В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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