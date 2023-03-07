Ребров: Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы
А Ярмоленко продолжает восстановление после травмы
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Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров, которого летом сватаювт в наставники
— Единственный ваш конкурент в медиа-пространстве по теме сборной Украины в данный момент — это Коноплянка и его возвращение сборной Украины... Как вы отреагировали на вызов этого исполнителя на матч с Англией?
- Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы. Но я считаю, что если тренер вызывает какого-нибудь футболиста в сборную, то он делает, отталкиваясь от каких-то качеств этого исполнителя, а не просто из-за какой-то своей веры в него. Считаю, что в сборную необходимо вызвать только тех футболистов, показатели которых проанализированы. По данным того же InStat. Важно понимать, какое сейчас функциональное состояние футболиста, как он поможет команде в этой конкретной игре, есть ли у него необходимый уровень технического мастерства.
— Кстати, как дела у Ярмоленко?
– Он проходит лечение после травмы. Вчера ему был сделан очередной укол. Мы договорились с Андреем, что 15-16 марта вместе с клубными врачами оценим его состояние и решим, есть ли у него хотя бы минимальный шанс сыграть с Англией.
Андрей, конечно, очень хочет уехать в сборную, помочь ей. И он однозначно поедет в расположение национальной команды, если будет тот самый минимальный шанс на то, что он будет готов к матчу с Англией.
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