Галлас - о Мудрике и Кукурельи: Некоторые владельцы клубов покупают игроков не зная, подойдут ли они команде

Бывший игрок лондонских "Арсенала" и " Челси " Вильям Галлас высказал свое мнение, почему украинский вингер "синих" Михаил Мудрик не попадает в стартовый состав.

"Почему Мудрик не попадает в стартовый состав? Возможно, он не готов, возможно, ему не подходит система клуба, возможно, он хочет играть на другой позиции – я не знаю.

Некоторые владельцы клубов тратят деньги, просто потому что они у них есть. Они даже не знают, подойдут ли эти игроки команде. Пока я не знаю, что произошло с Мудриком.

То же касается Кукурельи. Я ничего не имею против него, я его не знаю, но уважаю. Но это касается даже не игроков, а "Челси". Если вы инвестируете столько денег в одного игрока, он присоединяется к одному из крупнейших клубов Премьер-лиги, то обычно он играет за свою сборную. А его нет в сборной Испании. Поэтому, возможно, "Челси" слишком большой клуб для него, возможно, у него нет такого качества, чтобы быть там.

Потому для меня проблема в клубе, а не в игроках. Вы должны покупать игроков, которые готовы играть за самые большие клубы и которые имеют качество, чтобы играть за самые большие клубы. Они будут обладать способностью справиться со всем давлением. Они купили слишком много игроков, я не знаю, что они там делают, они не готовы", – сказал Галлас в комментарии Genting Casino.