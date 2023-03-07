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Галлас - о Мудрике и Кукурельи: Некоторые владельцы клубов покупают игроков не зная, подойдут ли они команде

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Вильям Галлас не знает, что происходит с новичками Челси

Галлас - о Мудрике и Кукурельи: Некоторые владельцы клубов покупают игроков не зная, подойдут ли они команде

twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Бывший игрок лондонских "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас высказал свое мнение, почему украинский вингер "синих" Михаил Мудрик не попадает в стартовый состав.

"Почему Мудрик не попадает в стартовый состав? Возможно, он не готов, возможно, ему не подходит система клуба, возможно, он хочет играть на другой позиции – я не знаю.

Некоторые владельцы клубов тратят деньги, просто потому что они у них есть. Они даже не знают, подойдут ли эти игроки команде. Пока я не знаю, что произошло с Мудриком.

То же касается Кукурельи. Я ничего не имею против него, я его не знаю, но уважаю. Но это касается даже не игроков, а "Челси". Если вы инвестируете столько денег в одного игрока, он присоединяется к одному из крупнейших клубов Премьер-лиги, то обычно он играет за свою сборную. А его нет в сборной Испании. Поэтому, возможно, "Челси" слишком большой клуб для него, возможно, у него нет такого качества, чтобы быть там.

Потому для меня проблема в клубе, а не в игроках. Вы должны покупать игроков, которые готовы играть за самые большие клубы и которые имеют качество, чтобы играть за самые большие клубы. Они будут обладать способностью справиться со всем давлением. Они купили слишком много игроков, я не знаю, что они там делают, они не готовы", – сказал Галлас в комментарии Genting Casino.

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В статье: Вильям Галлас Челси (Лондон) Михаил Мудрик Марк Кукурелья
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Источник:
Goal

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