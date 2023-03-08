Сабо - о вызове Петраковым в сборную Армении игроков из РФ: Настоящий украинец этого не сделал бы

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о вызове Александром Петраковым в национальную команду Армении четырех игроков из российских клубов

"Я против того, чтобы вызывать таких футболистов. Считаю, что с российскими футболистами, как и со всеми их жителями, стоит прекратить всякие отношения. Как можно после всех этих зверств иметь с ними что-то общее? Если он это сделал, я не знаю с каких соображений, настоящий украинец этого не сделал бы", — сказал Сабо в комментарии Fanday.

Напомним, что Петраков вызвал 4 игроков из России - они являются армянами, но имеют российское происхождение. Это Наир Тикнисян ("Локомотив", Москва), Георгий Арутюнян ("Краснодар-2"), Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Хорен Байрамян ("Ростов").

Первые два выступали за молодежные сборные России, но теперь решили играть за армян. Последний дебютировал за команду Армении осенью 2020 года.