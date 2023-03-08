Сабо - о вызове Петраковым в сборную Армении игроков из РФ: Настоящий украинец этого не сделал бы
Йожеф Йожефович высказал свое мнение
ТК Футбол 1/2/3
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о вызове Александром Петраковым в национальную команду Армении четырех игроков из российских клубов
"Я против того, чтобы вызывать таких футболистов. Считаю, что с российскими футболистами, как и со всеми их жителями, стоит прекратить всякие отношения. Как можно после всех этих зверств иметь с ними что-то общее?
Если он это сделал, я не знаю с каких соображений, настоящий украинец этого не сделал бы", — сказал Сабо в комментарии Fanday.
Напомним, что Петраков вызвал 4 игроков из России - они являются армянами, но имеют российское происхождение. Это Наир Тикнисян ("Локомотив", Москва), Георгий Арутюнян ("Краснодар-2"), Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Хорен Байрамян ("Ростов").
Первые два выступали за молодежные сборные России, но теперь решили играть за армян. Последний дебютировал за команду Армении осенью 2020 года.
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