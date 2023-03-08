"Это все чуть-чуть не воспринимается". Буряк шокирован решением Петракова
Известный тренер не понимает логики в подобных действиях
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк удивлен поступком Александра Петракова, который вызвал в сборную Армении четырех игроков из российских клубов.
"Я читал, что он взял с чемпионата России, с "Локомотива" и еще откуда-то. Сложно это все.
Что говорят люди и что делают – это разные вещи. К сожалению, это наша действительность. Я тоже этого не пойму. Сложно сказать, [чем руководствовался Петраков] особенно в той ситуации, в какой сейчас вся наша страна. Это все чуть-чуть не воспринимается.
Есть ведь масса футболистов, которые играют в других странах. В свое время ведь их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я в шоке от всего этого", — сказал Буряк.
Напомним, что Петраков вызвал 4 игроков из России - они являются армянами, но имеют российское происхождение. Это Наир Тикнисян ("Локомотив", Москва), Георгий Арутюнян ("Краснодар-2"), Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Хорен Байрамян ("Ростов").
Первые два выступали за молодежные сборные России, но теперь решили играть за армян. Последний дебютировал за команду Армении осенью 2020 года.
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