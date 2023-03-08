  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Это все чуть-чуть не воспринимается". Буряк шокирован решением Петракова
В тренде

"Это все чуть-чуть не воспринимается". Буряк шокирован решением Петракова

Наши за границей
(2 голосов)

Известный тренер не понимает логики в подобных действиях

"Это все чуть-чуть не воспринимается". Буряк шокирован решением Петракова

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк удивлен поступком Александра Петракова, который вызвал в сборную Армении четырех игроков из российских клубов.

"Я читал, что он взял с чемпионата России, с "Локомотива" и еще откуда-то. Сложно это все.

Что говорят люди и что делают – это разные вещи. К сожалению, это наша действительность. Я тоже этого не пойму. Сложно сказать, [чем руководствовался Петраков] особенно в той ситуации, в какой сейчас вся наша страна. Это все чуть-чуть не воспринимается.

Есть ведь масса футболистов, которые играют в других странах. В свое время ведь их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я в шоке от всего этого", — сказал Буряк.

Напомним, что Петраков вызвал 4 игроков из России - они являются армянами, но имеют российское происхождение. Это Наир Тикнисян ("Локомотив", Москва), Георгий Арутюнян ("Краснодар-2"), Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Хорен Байрамян ("Ростов").

Первые два выступали за молодежные сборные России, но теперь решили играть за армян. Последний дебютировал за команду Армении осенью 2020 года.

По теме
yellow-arrow
Олег Федорчук: Я огорчен поведением Петракова, но не удивлен
yellow-arrow
Ребров: Работа в условиях тревог и ракетных обстрелов меня не пугает
yellow-arrow
Сабо - о вызове Петраковым в сборную Армении игроков из РФ: Настоящий украинец этого не сделал бы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Буряк Армения Александр Петраков война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Жажа the best (Харьков)
08.03.2023 в 13:40
Петраков это ка*цапский муд*ак! Правильно что его Леня и Ежик критикуют!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде