Ребров: Работа в условиях тревог и ракетных обстрелов меня не пугает

Украинский наставник эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров выразил готовность рассматривать варианты из Украины во время войны. Ранее сообщалось, что он может возглавить национальную сборную страны.

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— Работа в условиях войны, тревог, ракетных обстрелов, невозможности летать самолетами из Украины и так далее... Мы к этому всему уже привыкли, но для вас в случае работы со сборной Украины станет чем-то новым опытом. Не пугают такие перспективы?

— Разумеется, не пугают. Тем более, во время войны я приезжал в Украину. И те украинцы, которые сейчас находятся вне пределов своей страны, точно так же переживают, постоянно смотрят новости. У всех много близких в Украине. Мы все общаемся. И помогаем, чем можем. Всё происходящее пропускаешь через себя.

И, быть может, еще неизвестно кто сильнее пропускает через себя всё это. Ведь многие украинцы, находясь сейчас не в Украине, чувствуют вину за то, что они в такие сложные времена не в своей стране со своими согражданами. Мы не в Украине, но это не значит, что мы не переживаем за нашу родную страну и не переживаем всё происходящее.

Если у меня после окончания контракта появится возможность работать в Украине, то я с удовольствием вернусь в свою родную страну, - сказал Ребров.