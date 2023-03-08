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Ребров: Работа в условиях тревог и ракетных обстрелов меня не пугает

Наши за границей
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Тренер приезжал в Украину уже во время войны

Ребров: Работа в условиях тревог и ракетных обстрелов меня не пугает

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Украинский наставник эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров выразил готовность рассматривать варианты из Украины во время войны. Ранее сообщалось, что он может возглавить национальную сборную страны.

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— Работа в условиях войны, тревог, ракетных обстрелов, невозможности летать самолетами из Украины и так далее... Мы к этому всему уже привыкли, но для вас в случае работы со сборной Украины станет чем-то новым опытом. Не пугают такие перспективы?

Разумеется, не пугают. Тем более, во время войны я приезжал в Украину. И те украинцы, которые сейчас находятся вне пределов своей страны, точно так же переживают, постоянно смотрят новости. У всех много близких в Украине. Мы все общаемся. И помогаем, чем можем. Всё происходящее пропускаешь через себя.

И, быть может, еще неизвестно кто сильнее пропускает через себя всё это. Ведь многие украинцы, находясь сейчас не в Украине, чувствуют вину за то, что они в такие сложные времена не в своей стране со своими согражданами. Мы не в Украине, но это не значит, что мы не переживаем за нашу родную страну и не переживаем всё происходящее.

Если у меня после окончания контракта появится возможность работать в Украине, то я с удовольствием вернусь в свою родную страну, - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) война с россией
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Источник:
Dynamo.kiev.ua

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