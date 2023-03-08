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Олег Федорчук: Я огорчен поведением Петракова, но не удивлен

Наши за границей
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Александр Петраков пригласил в Армению российских легионеров

Олег Федорчук: Я огорчен поведением Петракова, но не удивлен

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мыслями о решении Александра Петракова, который вызвал в сборную Армении четырех игроков из российских клубов.

"Нам давно пора отойти от иллюзий относительно сознательности спортсменов, артистов. Это очень специфические профессии, которые подразумевают под собой очень замкнутый круг общения. Я работаю в футболе 46 лет и знаю интеллектуальный уровень футболистов и тренеров, чем они живут. Поверьте мне, многие вещи они не так интерпретируют, как оно на самом деле происходит.

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И то что самый патриотичный Тимощук оказался не на том берегу – это вам яркая иллюстрация. Точно так же и по Петракову, он заявлял одно, а подписывает контракт с союзником россии, которая передавала оружие. Либо он не знает этого, либо он тогда был нечестен.

Нужно раз и навсегда для себя выяснить, что футболисты не имеют политической осознанности.

К примеру, есть группа игроков Шахтера, не хочу сейчас кому-то портить вечер, в 14-м году на блокпосте, выезжая с Донецка, очень целовались и обнимались с "днровцами", которые убивали наших людей. Потом эти игроки играли в нашей в сборной, и сейчас от них "Слава Украине" и все остальное. Это малые дети, которые не всегда понимают, что они делают.

Петраков такой же, я его знаю лет 40. Поэтому не считаю его таким человеком, который понимает все, что он делает. Я не говорю, что он ограниченный какой-то, вы должны понять, что очень узкий круг общения у спортсменов, они не осознают [всех нюансов политической ситуации].

Конечно это [вызов игроков из чемпионата россии в сборную Армении] неправильно, но если бы он не заявлял свою проукраинскую позицию, я бы и не заметил этого. Ведь даже когда армяне недавно с нами играли, у них было много легионеров из рф. А так Петраков заявляет одно, а демонстрирует другое, вот это и есть непонятное. Я огорчен его поведением, но не удивлен", — заявил Федорчук.

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В статье: Армения Олег Федорчук Александр Петраков война с россией
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Комментарии (1)
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Moro (Київ)
08.03.2023 в 13:54
який висновок з усього цього? "обнять и простить"? тимощуков и ко, тому що вони просто "не мають політичної свідомості", "мають...дуже замкнене коло спілкування" і т.д. Шахтар так взагалі НІКОЛИ не був УКРАЇНСЬКОЮ командою, це бізнес-проєкт татарина на території України
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