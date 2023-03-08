Маркевич: Мудрику нужно добавить в отборе. В Англии нужно не просто бежать назад, а отбирать мячи
А в атаке украинец принесет пользу лондонцам
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил трансфер Михаил Мудрика в "
"Он – талантливый парень. Я его знаю с 7 лет, это воспитанник "Металлиста". Я приезжал с базы, чтобы просто с ним поиграть в футбол. Там были Лунин, Крыськив, Судаков, хорошая группа. Ну и я с ними играл. Уже тогда видел, что это талантливые ребята.
На атаку Мудрик однозначно принесет пользу "Челси". Имел возможность пару лет назад с ним разговаривать. Говорил ему, что он должен добавить в отборе мяча, потому что в Англии нужно отрабатывать в обороне. Не просто бежать назад, а отбирать мячи.
Думаю, он парень не глупый. Поймет, что ему это нужно", – сказал Маркевич.
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