Маркевич: Мудрику нужно добавить в отборе. В Англии нужно не просто бежать назад, а отбирать мячи

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил трансфер Михаил Мудрика в " Челси ".

"Он – талантливый парень. Я его знаю с 7 лет, это воспитанник "Металлиста". Я приезжал с базы, чтобы просто с ним поиграть в футбол. Там были Лунин, Крыськив, Судаков, хорошая группа. Ну и я с ними играл. Уже тогда видел, что это талантливые ребята.

На атаку Мудрик однозначно принесет пользу "Челси". Имел возможность пару лет назад с ним разговаривать. Говорил ему, что он должен добавить в отборе мяча, потому что в Англии нужно отрабатывать в обороне. Не просто бежать назад, а отбирать мячи.

Думаю, он парень не глупый. Поймет, что ему это нужно", – сказал Маркевич.