Маркевич: 5 млн за Цыганкова – это смешно. Где-то недорабатывает менеджмент Динамо

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил трансфер Виктора Цыганкова из " Динамо " в "Жирону".

"Динамо" с Цыганковым нужно было раньше какой-то контракт подписывать. Мне это неизвестно. Очень много футболистов, к сожалению, из клуба уходит просто так. Где-то недорабатывает менеджмент, не знаю. Им виднее.

Но такого футболиста за 5 миллионов продать – это смешно. Цыганков – хороший игрок. У него есть класс. Единственное, что он только играл в чемпионате Украины. В Испании – это немного другое", – сказал Маркевич.