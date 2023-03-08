Маркевич: 5 млн за Цыганкова – это смешно. Где-то недорабатывает менеджмент Динамо
Летом хавбек ушел бы бесплатно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил трансфер Виктора Цыганкова из "
"Динамо" с Цыганковым нужно было раньше какой-то контракт подписывать. Мне это неизвестно. Очень много футболистов, к сожалению, из клуба уходит просто так. Где-то недорабатывает менеджмент, не знаю. Им виднее.
Но такого футболиста за 5 миллионов продать – это смешно. Цыганков – хороший игрок. У него есть класс. Единственное, что он только играл в чемпионате Украины. В Испании – это немного другое", – сказал Маркевич.
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Источник:Youtube-канал FanDay
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Консул Лаптевых (Львiв)
09.03.2023 в 00:17
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