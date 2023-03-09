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Миколенко вернулся к тренировкам после болезни

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Однако его участие в ближайшем матче Эвертона остается под вопросом

Миколенко вернулся к тренировкам после болезни

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч рассказал, как идет восстановление после болезни украинского защитника команды Виталия Миколенко, который пропустил прошлый матч команды.

"Миколенко только вернулся после болезни, но вчера уже тренировался. Мы еще не приняли решение касательно его участия в матче с "Брентофрдом".

Паттерсон сыграл еще один матч за молодежку, но он все еще набирает форму", – сказал Дайч.

Напомним, что матч "Эвертон" - "Брентфорд" состоится в субботу, 11 марта.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
Liverpool Echo

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