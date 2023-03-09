Миколенко вернулся к тренировкам после болезни
Однако его участие в ближайшем матче Эвертона остается под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Миколенко только вернулся после болезни, но вчера уже тренировался. Мы еще не приняли решение касательно его участия в матче с "Брентофрдом".
Паттерсон сыграл еще один матч за молодежку, но он все еще набирает форму", – сказал Дайч.
Напомним, что матч "Эвертон" - "Брентфорд" состоится в субботу, 11 марта.
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Источник:Liverpool Echo
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