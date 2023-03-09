Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч Лиги Европы против Спортинга
Стартовые составы команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды в первом (выездном) матче 1/8 финала Лиги Европы против Спортинга.
Поединок начнется в 19:45, UA-Футбол проведет
Напомним, что Зинченко в текущем сезоне во всех турнирах сыграл за Арсенал 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) March 9, 2023
????Turner between the sticks
???? Kiwior makes his debut
????️ Martinelli in attack
Let's do this - together! ???? pic.twitter.com/3caK8GbWbB
Este é o nosso ???????????????? ???????????????????????????? para hoje ????⚪️#SCPARS #LineUpSCP #DiaDeSporting pic.twitter.com/APlIp66wBO— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) March 9, 2023
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