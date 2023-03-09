Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч Лиги Европы против Спортинга

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды в первом (выездном) матче 1/8 финала Лиги Европы против Спортинга.

Поединок начнется в 19:45, UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что Зинченко в текущем сезоне во всех турнирах сыграл за Арсенал 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.