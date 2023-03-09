Максим Коваль выйдет в стартовом составе Шерифа на матч против Ниццы
1/8-я финала Лиги конференций
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 1/8-й финала Лиги конференций "Шериф" сыграет против "Ниццы". Это первая серия двухматчевого противостояния, матч начнется в 19:45.
Примечательно, что в основном составе молдавской команды появится украинский легионер Максим Коваль.
"Шериф" на предыдущей стадии турнира прошел сербский "Партизан". "Ницца" попала в 1/8-ю финала турнира сразу из группового раунда.
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